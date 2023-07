Gujarat: बायोटेक क्षेत्र में एक दिन में 2000 करोड़ के निवेश के लिए 15 कंपनियों ने किए करार

अहमदाबादPublished: Jul 19, 2023 10:51:47 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Gujarat Govt, MOUs 15 companies, Rs 2000, investment, biotechnology sector

Gujarat: Govt signs MOUs with 15 companies for 2000 cr investment in biotechnology sector गुजरात में बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में बुधवार को एक ही दिन में 2000 करोड़ के नए निवेश के लिए 15 कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ करार किए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गांधीनगर में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।