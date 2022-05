Gujarat: सीएम पटेल ने कहा, गुजरात को मिल रहा डबल इंजन की सरकार का लाभ

Gujarat, beneffited, Double engine govt, CM Bhupendra Patel

अहमदाबाद Published: May 31, 2022 10:25:14 pm

Gujarat have beneffited from Double engine govt, says CM Bhupendra Patel प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के तहत मंगलवार को देशव्यापी गऱीब कल्याण सम्मेलन में केन्द्र सरकार की विभिन्न गऱीब कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ शिमला से वर्चुअल माध्यम के मार्फत संवाद किया। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में इस गऱीब कल्याण सम्मेलन का राज्य स्तरीय कार्यक्रम गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने सेवा, सुशासन, गऱीब कल्याण, नवीनता तथा दृढ़निश्चय-इन पांच मुख्य स्तंभों पर संकल्प से सिद्धि की यात्रा जारी रखी है। गुजरात के विकास की गति और तेज़ बनाने में डबन इंजन की सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। योजनाओं के सर्वग्राही क्रियान्वयन से गुजरात विकास का रोल मॉडल बना है।

सीएम पटेल ने कहा कि केन्द्र में मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आठ वर्षों के दौरान भारत को नई दिशा तथा विकास का नया मार्ग दिया है। आठ वर्षों के बाद आज मोदी सरकार श्रद्धा, ऊर्जा, आशा व अपेक्षा का प्रतीक बन गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की विकास की राजनीति को पूरा देश अनुभव कर रहा है।

विभिन्न जिला केन्द्रों पर उपस्थित रहे केन्द्रीय मंत्री राज्य के विभिन्न जिला केन्द्रों पर केन्द्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में गऱीब कल्याण सम्मेलन आयोजित किया गया। इनमें सूरत में केन्द्रीय राज्य मंत्री दर्शनाबेन जरदोस, वडोदरा में विदेश मंत्री एस. जयशंकर, भावनगर में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, अमरेली में केन्द्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और सुरेन्द्रनगर में केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉ. महेन्द्र मुजपरा सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्य भर से 1 लाख लाभार्थी वर्चुअली जुड़े। पढ़ना जारी रखे

