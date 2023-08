गुजरात हाईकोर्ट: अब हर मामले की आगामी तारीख होगी सुनिश्चित, ऑनलाइन सिस्टम को मंजूरी

अहमदाबादPublished: Aug 24, 2023 10:17:32 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Gujarat HC will introduce Methodology to ensure listing of all matters -मुख्य न्यायाधीश व स्थायी समिति के न्यायाधीशों ने दी स्वीकृति, एक सितंबर से होगी लागू-10 साल से भी पुराने, 5-10 साल के व 5 साल तक के मामलों की बनाई श्रेणी

