Gujarat: गाय की टक्कर से मौत के मामले पर गुजरात हाईकोर्ट गंभीर

अहमदाबाद Updated: October 03, 2022 10:38:18 pm

सडक़ों पर घूमने वाले पशुओं की समस्या के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने एक बार फिर गुजरात सरकार से नाराजगी जताई।

सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार व न्यायाधीश ए जे शास्त्री की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि अहमदाबाद शहर के नरोडा इलाके में गाय की टक्कर के चलते जख्मी हुए युवक भाविन पटेल (33) की दु:खद मौत हुई है। हाईकोर्ट ने मौत की घटना को गंभीरता से लिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एक बार फिर से मुआवजा दिए जाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग दोहराई गई, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मुआवजे के लिए तैयार करने के लिए कहा।

खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक (जीपी) के उपलब्ध नहीं होने के चलते सुनवाई को गुरुवार तक स्थगित रखने की मांग की गई। हालांकि सुनवाई शुरू होने के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह बताया गया कि सडक़ पर घूमने वाले एक पशु ने अहमदाबाद शहर के नरोडा इलाके में फोटोकॉपी कराने जा रहे एक बाइक चालक भाविन पटेल को टक्कर मार दी थी जिसमें उसकी मौत हो गई है। भाविन की दो बच्चियां हैं। खंडपीठ ने इस मामले को गंभीरता से लिया और राज्य सरकार से पूछा कि इस गंभीर मामले में सरकार क्या कहना चाहती है? याचिकाकर्ता की ओर से मृतक व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की गई, जिस पर खंडपीठ ने राज्य सरकार से मुआवजे के लिए तैयार रहने को कहा। सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि वे राज्य सरकार को इस बात से अवगत कराएंगे।

याचिकाकर्ता की ओर से एक बार फिर कहा गया कि पशुओं के हमले के चलते जान गंवाने के मामले में मुआवजा पशुपालकों से वसूल किया जाना चाहिए। इस मामले में जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए।

इससे पहले इस याचिका की सुनवाई के दौरान खंडपीठ अहमदाबाद महानगर पालिका की कार्रवाई के प्रति असंतोष व्यक्त कर चुकी है। महानगर पालिका और राज्य सरकार को भी लताड़ लगा चुकी है।







गाय की चपेट में आने से जख्मी युवक ने तोड़ा दम अहमदाबाद. शहर में सडक़ों पर घूमने वाले पशुओं की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस समस्या के चलते शहर में एक युवक को जान गंवानी पड़ गई। शहर के कृष्णनगर इलाके में मनोहरविला चार रास्ते पर यह घटना हुई थी। गत 29 सितंबर को दोपहर करीब ढाई बजे एक युवक के बाइक लेकर गुजरने के दौरान एक गाय ने बाइक चालक को टक्कर मार दी थी। इस घटना में जख्मी बाइक चालक नवा नरोडा मूनलाइट निवासी भाविन पटेल (33) ने उपचार के दौरान शनिवार को दम तोड़ दिया। इस मामले में कृष्णनगर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। पढ़ना जारी रखे

