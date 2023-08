Isabgol: भारत पूरी दुनिया में इसबगोल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, 90 फीसदी प्रसंस्करण गुजरात में

Isabgol: भारत पूरी दुनिया में इसबगोल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, 90 फीसदी प्रसंस्करण गुजरात में

Gujarat: India is largest producer of Isabgol, demand increased in US भारत पूरी दुनिया में इसबगोल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश के कुल इसबगोल उत्पादन का 90 फीसदी प्रसंस्करण गुजरात में होता है। राज्य में भी इसबगोल का उत्पादन पिछले पांच वर्षों में दुगुना हुआ। यहां पैदा होने वाला इसबगोल अमरीकी नियमित रूप से खाते हैं।