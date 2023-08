Gujarat: जामनगर की भगरी नस्ल की बकरी की बनेगी अलग पहचान

अहमदाबादPublished: Aug 26, 2023 10:22:18 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Gujarat, Jamnagar, Bhagri goat, breed

Gujarat: जामनगर की भगरी नस्ल की बकरी की बनेगी अलग पहचान

Gujarat: Jamnagar Bhagri goat breed will get new recognition

जामनगर जिले के जामजोधपुर की भगरी नस्ल की बकरी की अलग पहचान बनेगी। इसके लिए जामजोधपुर तहसील के भोजाबेड़ी गांव की महिला किसान लखीबेन भरवाड ने इस नई नस्ल के पंजीकरण को लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसके लिए आवेदन भी किया गया है। यदि इस नस्ल का पंजीकरण हो जाता है तो गुजरात में पशुओं की नस्लों की संख्या 28 हो जाएगी।