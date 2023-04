Gujarat: जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा 9 को, 1181 पदों के लिए 9.53 लाख परीक्षार्थी, 3 हजार से ज्यादा केन्द्र

अहमदाबादPublished: Apr 08, 2023 09:21:12 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Gujarat junior clerk exam on 9 april, 9.53 lakh students will appear -पहली बार सुरक्षा से इतर बॉडीवॉर्न कैमरों का परीक्षा में किया जाएगा उपयोग-परीक्षार्थियों को 11.45 तक पहुंचना होगा, उसके बाद नहीं मिलेगा प्रवेश

-दोपहर 12.30 बजे शुरू होगी परीक्षा, 500 से ज्यादा फ्लाइंग स्क्वॉड, 6000 अतिरिक्त एसटी बस चलाई जाएगी

