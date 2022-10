Gujarat: केजरीवाल का दावा, दिसंबर में बनेगी ‘आप’ की सरकार

अहमदाबाद Published: October 01, 2022 11:43:40 pm

Gujarat: Kejriwal claims AAP government will be formed in December दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि गुजरात में इस बार परिवर्तन होगा और दिसम्बर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। गुजरात में उनकी सरकार बनने पर हर बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। रोजगार मिलने तक 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और दस लाख सरकारी नौकरियां जारी करेंगे।

गांधीधाम के डीटीपी एक्जीबिशन ग्राउंड पर शनिवार को जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी दावा किया कि ‘आप’ की सरकार बनने पर हर गांव में सरकारी स्कूल बनाएंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और गरीबी दूर करेंगे। दिल्ली में हर आदमी का इलाज मुफ्त कर दिया और गुजरात में भी सभी लोगों का सारा इलाज मुफ्त करेंगे। उन्होंने कहा कि कच्छ के इलाकों में नर्मदा का पानी नहीं पहुंचा है। मौका मिलने पर एक साल के अंदर नर्मदा का पानी कच्छ के कोने-कोने में पहुंचा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद 18 साल से ज्यादा की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 की सम्मान राशि देंगे।

यदि किसी परिवार में 3 महिलाएं हैं तो उस परिवार को ?3000 महीना मिलेंगे। दिल्ली के सीएम के मुताबिक दिल्ली में आप की 70 में से 67 सीटें और पंजाब में 117 में से 92 सीटें आई थी, इस बार गुजरात के लोग दिल्ली और पंजाब का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। उन्होंने फिर से दोहराया कि उन्हें राजनीति, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी करनी नहीं आती, काम करना आता है। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि अभी कुछ दिन पहले एक सरकारी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है।

कच्छ के लोग भी पंजाब के लोगों की तरह इंकलाबी: मान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कच्छ की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कच्छ के लोगों के बारे में सुना था कि यहां के लोग इंकलाबी है। कच्छ के लोग जो फैसला करते हैं पूरा गुजरात उसी फैसले को दोहराता है। अभी यहां पर जय जवान जय किसान और इंकलाब जिंदाबाद के वही नारे लग रहे हैं जो पंजाब में लगते थे और आज भी लगते हैं। इसका मतलब कि दोनों जगहों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएं भी एक समान हैं।

गुजरात के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। आज कांग्रेस की हालत ऐसी है कि कोई कांग्रेस पार्टी का प्रधान बनने के लिए तैयार नहीं है।

