Gujarat, 104% rain, monsoon

अहमदाबाद Published: June 14, 2022 11:12:05 pm

Gujarat may have 104% rain in this monsoon गुजरात में इस बार मानसून के दौरान 96 से 104 फीसदी तक बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की अधिकारी मनोरमा मोहन्ती ने वेदर वॉच ग्रुप की बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि गुजरात में मानसून का आगमन हो चुका है। ऐसे में अगले पांच दिनों में गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

Gujarat: गुजरात में 104 फीसदी तक हो सकती है मानसून की बारिश

गांधीनगर में राहत निदेशक सी.सी.पटेल की अध्यक्षता में वेदर वॉच ग्रुप की बैठक में बताया गया कि राज्य में अब तक 14.45 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो तीन वर्षों में औसतन 850 फीसदी की तुलना में 1.70 फीसदी है।



16 तहसीलों में बारिश



मंगलवार को राज्य की 16 तहसीलों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हुई। सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक सबसे अधिक 67 मिलीमीटर बारिश देवभूमि द्वारका की खंभालिया तहसील में हुई। सुरेन्द्रनगर की मूली तहसील में 24 मिलीमीटर, सलाया में 11 तथा अहमदाबाद जिले की धंधुका तहसील में 10 मिलीमीटर बारिश हुई। अन्य 12 तहसीलों में भी बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश हुई। खरीफ फसलों की ज्यादा बुवाई बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी ने कहा कि इस वर्ष करीब 2,53,029 हेक्टेयर खरीफ फसलों की बुवाई 13 जून तक हुई है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 2,18,554 लाख हेक्टेयर की बुवाई हुई थी। इस वर्ष पिछले तीन वर्ष की औसतन बुवाई क्षेत्र की तुलना में 2.93 ज्यादा बुवाई हुई।



दो जलाशय चेतावनी पर सिंचाई विभाग के अधिकारी ने कहा कि सरदार सरोवर में 154915 एमसीएफटी पानी का संग्रह है, जो संग्रह क्षमता का 46.37 फीसदी है। राज्य के 206 जलाशयों में 1,94,954 एमसीएफटी पानी का संग्रह है, जो कुल संग्रह क्षमता का 34.93 फीसदी है। फिलहाल राज्य में दो जलाशय वार्निंग पर है। बैठक में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ऊर्जा समेत अलग-अलग विभाग के अधिकारी मौजूद थे। पढ़ना जारी रखे

