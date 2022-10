Gujarat : दशहरा पर गुजरात भर में 25 हजार से ज्यादा वाहनों की बिक्री

अहमदाबाद Published: October 05, 2022 10:59:56 pm

Gujarat: More than 25 thousand vehicles sold across on Dussehra कोरोना के दो वर्षों के बाद इस बार बुधवार को दशहरा पर वाहनों की जमकर बिक्री हुई। गुजरातभर में 25 हजार से ज्यादा चार पहिया (कार, जीप) और दो पहिया वाहनों (बाइक, स्कूटी, स्कूटर) की खरीदारी होने का अनुमान है। अहमदाबाद में करीब दस हजार दो पहिया और चार पहिया वाहनों की खरीदी हुई। लोगों ने शुभमुहूर्त में बुधवार को दशहरा पर वाहनों की खरीदारी की। अहमदाबाद के अलावा गुजरात के अन्य वाहनों के शोरूम पर वाहनों की डिलीवरी लेनेवालों की खासी भीड़ देखी गई। लोगों ने अपने पसंदीदा वाहनों को तिलक किया और फूलमालाएं चढ़ाई।

पेट्रोल के बढ़ते दामों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों की खरीदारी करते लोग देखे गए। लोग विशेषतौर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक ज्यादा पसंद कर रहे है। उधर, राज्य सरकार भी नए चार्जिंग स्टेशन खोल रही है। इसके चलते वाहन चार्जिंग की समस्या से भी लोगों को निजात मिल सकती है। ऐसे में कुछ लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहन लेना पसंद किया।

अहमदाबाद के नरोडा में रहने वाले गोपालभाई ने महंगी कार खरीदी। उनका कहना है कि कार के नए वर्जन में चीप उपलब्ध नहीं होने से लम्बी वेटिंग चल रही है। हालांकि काफी समय पहले उन्होंने कार बुक कराई थी। अहमदाबाद में यह कार नहीं मिली तो गांधीनगर के एक शोरूम से कार की डिलिवरी ली।

एक शोरूम के संचालक ने बताया कि बढ़ते पेट्रोल के दामों के चलते इलेक्ट्रिक वाहन भी लोग खरीद रहे है। राज्य सरकार भी वाहनों में सब्सिडी देती है उसका भी फायदा वाहनों के खरीदारों को मिल मिल रहा है।

