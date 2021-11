गुजरात में तीन करोड़ से अधिक नागरिकों का हो चुका है संपूर्ण टीकाकरण

4.93 करोड़ में से 40 लाख लोग अभी नहीं ले पाए हैं पहला भी डोज

In Gujarat, more than three crore citizens have taken both doses of the vaccine.