Gujarat: गुजरात विधानसभा चुनाव: 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूरे करने वाले मतदाता दे सकेंगे वोट

Gujarat:On 1st October who attains 18 years of age will able to vote गुजरात में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां आरंभ हो गई हैं। आयोग ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, सुधार, नाम हटाने सहित कई मुद्दों के साथ विशेष मतदाता सुधार कार्यक्रम की घोषणा की है।

इसके तहत 1 अक्टूबर 2022 तक 18 वर्ष पूर्ण करने वालों को युवा मतदाताओं के रूप में अगले विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए 1 अक्टूबर 2022 को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने विशेष मतदाता सुधार कार्यक्रम से पूर्व की गतिविधियों व फोटो के साथ मतदाता सूची अंतिम करने के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है।

31 जुलाई तक मतदान केन्द्रों की जांच, मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन, मतदाताओं की जानकारी में विसंगतियां और फोटो के पुनरावर्तन दूर करने के साथ-साथ मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) संबंधी प्रश्नों के निपटारे का काम किया जाएगा। एक अगस्त से 10 अगस्त तक फॉर्मेट 1 से 8 तैयार करने और 1 अक्टूबर 2022 की योग्यता की तारीख के अनुरूप पूरक व संकलित मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। 12 अगस्त को संकलित मतदाता सूची के मसौदे को प्रकाशित किया जाएगा। दावे व आपत्ति के लिए विशेष अभियान 12 अगस्त से 11 सितम्बर तक अधिकार-दावे व आपत्ति पेश किए जा सकेंगे। इसी दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से तय किए गए शनिवार-रविवार को इस तरह के अधिकार-दावे व आपत्ति पेश किए जाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसका निपटारा 26 सितम्बर तक किया जा सकेगा। इसके बाद 10 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

इस कार्यक्रम से पहले मतदाता पंजीकरण अधिकारी, सहायक अधिकारी, प्रशिक्षण तथा बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति 31 जुलाई तक होगी। नया फॉर्म जारी फिलहाल मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं या फिर नए शामिल होने वाले मतदाताओं के लिए आधार नंबर स्वैच्छिक रूप में दाखिल करने और मतदाता के रूप में सुधार करने के लिए फॉर्म नंबर 6, 7, 8 में सुधार कर नया फॉर्म जारी किया गया है। यह पहली अगस्त से लागू होगा। वर्ष में चार तारीख को ध्यान में लिया जाएगा चुनाव आयोग की ओर से नियम में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए वर्ष के दौरान चार तारीख तय की गई है। इनमें एक जनवरी, एक अप्रेल, एक जुलाई व एक अक्टूबर के दिन योग्यता वाले यानी 18 वर्ष पूरे करने वाले लोग मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकेंगे। पहले वर्ष में सिर्फ एक बार (पहली जनवरी) को ही योग्यता को ध्यान में लिया जाता था। पढ़ना जारी रखे

