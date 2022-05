Gujarat: 10वीं में सिर्फ पास होने वाले विद्यार्थियों को भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग में मिलेगा प्रवेश

Gujarat only passed class 10th students will get admission in DE -गुजरात सरकार ने 2022-23 के लिए की घोषणा, स्टैण्डर्ड व बेसिक गणित चुनने वाले भी प्रवेश के योग्य

अहमदाबाद Updated: May 19, 2022 09:37:07 pm

अहमदाबाद. Gujarat सरकार ने गुरुवार को आधिकारिक रूप से घोषणा की कि 10वीं कक्षा में सिर्फ पासिंग अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग DE में वर्ष 2022-23 में प्रवेश मिलेगा। इतना ही नहीं स्टैण्डर्ड गणित या बेसिक गणित में से किसी में भी 10वीं पास करने वाले विद्यार्थी डीई में प्रवेश योग्य माने जाएंगे। हालांकि इसके साथ उन्हें विज्ञान और अंग्रेजी विषय से 10वीं पास करना जरूरी है। ज्ञात हो कि बीते साल भी सरकार ने इसको लेकर स्पष्टता की थी।

माता-पिता दोनों खोने वालों को आरक्षण

कोरोना महामारी में माता और पिता दोनों ही को खोने वाले विद्यार्थियों को डीई में प्रवेश देने के लिए सीटें आरक्षित रखने का निर्णय किया है। प्रत्येक कॉलेज में प्रत्येक कोर्स में दो-दो सीटें ऐसे विद्यार्थियों को लिए आरक्षित रखी जाएंगीं। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत यह आरक्षिण दिया जाएगा। स्वनाथ नाम की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। सीटूडी कोर्स में कॉमन मेरिट से मिलेगा प्रवेश अहमदाबाद. गुजरात सरकार ने 10वीं कक्षा के बाद आईटीआई या टीईबी से दो साल का प्रमाण-पत्र कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को सीटूडी कोर्स में कॉमन मेरिट के जरिए प्रवेश देने की मंजूरी दी है। वर्ष 2022-23 से इस निर्णय का क्रियान्वयन किया जाएगा। इससे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष में करीब 50 हजार विद्यार्थी प्रवेश पा सकेंगे, इतनी सीटें राज्य में उपलब्ध हैं। इस निर्णय के चलते आईटीआई और टीईबी से प्रमाण-पत्र कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को पसंदीदा शाखा में प्रवेश का मौका मिल सकेगा। 9 व 11वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की हो पुन: परीक्षा अहमदाबाद. गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (जीएसईबी) से संबद्ध स्कूलों में अप्रेल 2022 में ली गई कक्षा नौ और 11वीं की परीक्षा में काफी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की पुन: परीक्षा ली जानी चाहिए। जीएसईबी सदस्य डॉ. प्रियवदन कोराट ने गुरुवार को पत्र लिखकर बोर्ड के अध्यक्ष से इस बारे में गुहार लगाई। कोराट ने पत्र में कहा कि बोर्ड की ओर से कुछ साल पहले ऐसे विद्यार्थियों की पुन: परीक्षा ली जाती थी। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए बच्चों की प्रभावित हुई शिक्षा के चलते 9वीं, 11वीं के विद्यार्थियों को एक और मौका देने के लिए बोर्ड को उनकी पुन: परीक्षा लिए जाने के संदर्भ में निर्णय करना चाहिए। પ્રવેશ વર્ષ 2022 -23માં ધો.10 પછીના ડિપ્લોમા પ્રથમ વર્ષમાં પ્રવેશ માટે શિક્ષણ વિભાગનો મહત્વનો નિર્ણય pic.twitter.com/FfLZxVZ50m — Jitu Vaghani (@jitu_vaghani) May 19, 2022 पढ़ना जारी रखे

