Gujarat: प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा आज से, 29000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास-लोकार्पण

Gujarat, PM Narendra Modi, 2 day visit

Gujarat: PM Narendra Modi on 2 day visit to Gujarat from today प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार से गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे इन दो दिनों में गुजरात में 29,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। मोदी सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, बेहतर गतिशीलता और बेहतर जीवनयापन की सुविधा प्रदान करना है।