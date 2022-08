गुजरात में बारिश का सिलसिला जारी 131 तहसीलों में बारिश, कोडीनार एवं वीजापुर में ढाई इंच

राज्य के अधिकांश जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी Heavy rain warning in Some districts of the state

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को जूनागढ़, राजकोट, पोरबंदर, अमरेली, गिरसोमनाथ, डांग, नवसारी, वलसाड जिलों के कुछ भागों में भारी से अतिभारी बारिश होने की संभावना है। इनके अलावा साबरकांठा, गांधीनगर, अरवल्ली, खेड़ा,अहमदाबाद, पंचमहाल, दाहोद, महिसागर, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरुच, जामनगर, भावनगर, मोरबी एवं कच्छ जिले के विविध भागों में भारी बारिश संभव है। गुरुवार एवं शुक्रवार को भी कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है।