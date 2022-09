Gujarat: कोरोना के 2 साल बाद आज से 9 दिन गरबों पर झूमेगा गुजरात

Gujarat ready for Navratri, garba will organised after 2 years -मां के विविध रूपों की पूजा के साथ जमेगा रास-गरबों का माहौल, पार्टी प्लॉट, क्लबों, शेरी-मोहल्लों, सोसायटी, फ्लैटों में होंगे गरबे, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, महिला पुलिस ने की विशेष तैयारी

अहमदाबाद Published: September 25, 2022 08:52:55 pm

Ahmedabad. शारदीय नवरात्रि का सोमवार से आगाज हो रहा है। गुजरात में शारदीय नवरात्रि के दौरान मां के विभिन्न रूपों की पूजा-अर्चना तो होती ही है, साथ ही पारंपरिक नृत्य गरबों का विशेष आयोजन होता है। कोरोना महामारी के चलते वर्ष 2020 और 2021 में गरबों का आयोजन नहीं हो पाया था, ऐसे में इस वर्ष नवरात्रि के सभी 9 दिन राज्यभर में गरबों, रास-गरबों की धूम रहेगी। पूरा गुजरात गरबों पर झूमेगा। दो सालों के बाद इस बार कोरोना संक्रमण काबू में है। ऐसे में शेरी, मोहल्लों, सोसायटियों, फ्लैटों में गरबों के लिए मंच सज गए हैं। लाइटिंग की गई है। पार्टी प्लॉटों, क्लबों में भी बड़ी संख्या में गरबों का आयोजन किया जा रहा है। इसे देखते हुए गुजरात पुलिस ने भी सुरक्षा-व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। विशेषरूप से ट्रैफिक पुलिस और महिला पुलिस ने विशेष तैयारी की है। गरबा स्थलों के आसपास रात में ट्रैफिक जाम की स्थिति ना बने और युवतियों की छेड़छाड़ ना हो उसके लिए रात भर पुलिस की टीमें गश्त करेंगीं। ट्रैफिक पुलिस टोइंग क्रेन के साथ घूमेगी। महिला पुलिस की विशेष टीमें व शी टीमें ट्रेडिशनल वस्त्रों में तैनात रहेंगी। तेज गति से वाहन चलाने वालों और नशा करके बाहर निकलने वालों पर शिकंजा कसने के लिए भी अहमदाबाद शहर पुलिस ने तैयारी की है। शहर में करीब एक हजार ब्रेथ एनलाइजर के साथ टीमें तैनात रहेंगीं।

रात 12 बजे तक बजाया जा सकेगा लाउड स्पीकर

गुजरात सरकार ने भी इस साल नवरात्रि के दौरान राज्य में गरबों के महत्व और इसको लेकर लोगों के उत्साह को देखते हुए रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की विशेष मंजूरी प्रदान की है। इससे गरबा आयोजक ही नहीं लोग भी काफी खुश हैं। इस निर्णय के चलते 12 बजे तक न सिर्फ शेरियों, मोहल्लों में बल्कि पार्टी प्लॉट और क्लबों में भी गरबे हो सकेंगे। नियमानुसार लाउड स्पीकर को रात 10 बजे तक ही बजाया जा सकता है। सरकार ने विशेष मंजूरी दी है। गुजरात सरकार ने वर्ष 2021 में कोरोना संक्रमण के बीच भी लोगों को गरबों के लिए रात्रि कफ्र्यू में छूट दी थी। इतना ही नहीं सोसायटी, अपार्टमेंट, हाऊसिंग सोसायटियों में 400 लोगों को इक_ा होने की भी मंजूरी दी थी। मध्य रात्रि बाद भी खुले रहेंगे होटल-रेस्टोरेंट

गुजरात सरकार ने इस साल मध्यरात्रि 12 बजे बाद तक खानपान की वस्तुओं की दुकानों यानि होटल, रेस्टोरेंट को खुला रखने की भी मंजूरी दी है। जिससे गरबा खेलने के बाद मध्यरात्रि को लोग इन होटलों, रेस्टोरेंट में जाकर अपनी थकान भी उतार सकेंगे और भूख लगने पर नाश्ता भी कर सकेंगे। जीएमडीसी मैदान सहित अहमदाबाद में 70 से ज्यादा गरबे

अहमदाबाद शहर की बात करें तो इस साल 70 से ज्यादा पार्टी प्लॉट और क्लबों में सार्वजनिक (कॉमर्शियल) गरबों का आयोजन किया जा रहा है। सबसे बड़ा गरबा गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से जीएमडीसी मैदान पर होगा। जहां बड़ी संख्या में लोग बिना किसी पास के गरबा खेल सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल इस गरबे का शुभारंभ करेंगे। यहां हर दिन अलग-अलग कलाकार प्रस्तुति देंगे। मैदान पर अटल ब्रिज, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिकृति भी बनाई गई है। पढ़ना जारी रखे

