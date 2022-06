Gujarat: 9वीं और 11वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की ली जाएगी पुन:परीक्षा

अहमदाबाद Published: June 03, 2022 09:48:35 pm

अहमदाबाद. 9वीं और 11वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की पुन: परीक्षा (री-टेस्ट) ली जाएगी। Gujarat माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के संचालकों, प्राचार्य की ओर से राज्य सरकार के समक्ष की गई मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है। शिक्षामंत्री जीतू वाघाणी ने शुक्रवार रात इसकी घोषणा की। इसमें बताया गया है कि 13 जून से नए शैक्षणिक वर्ष 2022-23 का शुभारंभ हो रहा है। स्कूल खुलने के बाद उन विद्यार्थियों की पुन: परीक्षा ली जाएगी जो वर्ष 2021-22 की परीक्षा में 9वीं और 11वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं। इस पुन: परीक्षा में पास होने पर विद्यार्थियों को ऊपरी कक्षा यानि 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यह पुन: परीक्षा स्कूल स्तर पर ही ली जाएगी। शिक्षामंत्री वाघाणी की ओर से कहा गया है कि यह निर्णय विद्यार्थियों के हित और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस निर्णय के चलते विद्यार्थी बिना किसीतनाव के परीक्षा देकर अपना कीमती एक साल बचा सकेंगे।

ज्ञात हो कि Gujarat सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण नहीं करने का निर्णय किया है। जिसके तहत यदि विद्यार्थी वार्षिक या उससे पहले की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण भी हुआ है तो भी पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को ऊपरी कक्षा में प्रवेश देने का निर्णय किया गया है। जिससे इस वर्ष 2021-22 में भी सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसका लाभ करीब 25 लाख विद्यार्थियों को हुआ है।

