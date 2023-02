Ahmedabad: साइंस सिटी में डेढ़ साल में 20 लाख लोग अंतरिक्ष, रोबोटिक्स, जलचर प्राणियों की दुनिया से हुए रूबरू

Gujarat science city becomes new attraction, 20 lakh people visited in 17 months राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आज-सर्वाधिक 12.38 लाख लोग 2022 में पहुंचे,

-इस साल दो माह में 3.16 लाख लोगों ने देखी साइंस सिटी

-रोबोटिक, एक्वाटिक गैलरी, नेचर पार्क खुलने के बाद तीन गुना की वृद्धि

