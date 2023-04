Gujarat: अंगदान में नई पहल के लिए गुजरात के 'सोट्टो' को मिलेगा प्रधानमंत्री अवार्ड

अहमदाबादPublished: Apr 15, 2023 10:17:51 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Gujarat: SOTTO to get PM's Award for new initiative in organ donation अंगदान क्षेत्र में गुजरात की ओर से अंगदान के क्षेत्र में नई पहल के लिए राज्य सरकार की स्टेट आर्गन टिश्यू ट्रांसप्लान्ट ऑर्गेनाइजेशन (सोट्टो) को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नई दिल्ली में आगामी 21 अप्रेल को होनेवाले समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों सोट्टो को इनोवेशन स्टेट कैटेगरी में अवार्ड मिलेगा। सोट्टो कार्यरत होने के बाद पिछले चार वर्षों में 1050 से ज्यादा अंगों का दान मिला है।