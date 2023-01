Republic Day 2023 परेड: पीपल्स चॉइस अवार्ड में गुजरात की झांकी अव्वल

अहमदाबादPublished: Jan 31, 2023 09:34:54 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Gujarat tableau got first position in people's choice award -क्लीन-ग्रीन एनर्जी युक्त गुजरात की थीम पर सजाई गई थी गुजरात की झांकी

