Ahmedabad: अहमदाबाद में खुलेगा अमरीका का वाणिज्य दूतावास

अहमदाबादPublished: Jun 22, 2023 10:41:30 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Gujarat, American consulate, Ahmedabad

Gujarat to have American consulate in Ahmedabad गुजरात के लोगों के लिए अमरीका जाना अब और भी सरल होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमरीका बहुत जल्द ही गुजरात की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले अहमदाबाद शहर में अपना वाणिज्य दूतावास (कौंसुलेट) खोलेगा। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी की ओर से जारी बयान में यह बात कही गई है। इसमें कर्नाटक की राजधानी बेंगलूरू में भी वाणिज्य दूतावास खोलने की बात कही गई है। इन दो नए वाणिज्य दूतावास खुलने से देश में अमरीका के छह वाणिज्य दूतावासों की संख्या बढ़कर छह हो जाएगी। फिलहाल मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व हैदराबाद में वाणिज्य दूतावास हैं। देश में ज्यादा वाणिज्य दूतावास खुलने पर अमरीका के लिए वीजा पाने में आसानी होगी।