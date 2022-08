Gujarat: गुजरात के 70 लाख से ज्यादा एनएफएसए कार्ड धारकों को 100 रुपए में मिलेगा मूंगफली तेल

अहमदाबाद Published: August 03, 2022 11:01:20 pm

Gujarat to provide groundnut oil at Rs 100 for NFSA card holders गुजरात के सभी 70 लाख से ज्यादा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) कार्ड धारकों के 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली बार त्योहारों में राहत दर से डबल फिल्टर्ड मूंगफली का तेल वितरित किया जाएगा। राज्य सरकार 197 प्रति लीटर वाले मूंगफली तेल पर 97 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह यह तेल 100 रुपए प्रति लीटर दिया जाएगा।

राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघाणी ने बुधवार को इस अहम निर्णय की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि राज्य के गरीब परिवार त्योहार बेहतर तरीके से मना सकें, इस उद्देश्य को लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकार की ओर से जन्माष्टमी और दीपावली दोनों त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व और वित्त मंत्री कनू देसाई के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया इसके तहत राज्य सरकार 197 प्रति लीटर की मूल कीमत पर 97 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत सिर्फ 100 रुपए में प्रति लीटर राहत दर से तेल का वितरण किया जाएगा।

वाघाणी ने कहा कि राहत दर से प्रति कार्ड एक लीटर डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल जन्माष्टमी त्योहार से पहले दिया जाएगा। पिछले वर्ष 2021-22 में जन्माष्टमी और दीपावली पर एक लीटर रिफाइंंड कपासिया तेल 70 रुपए की सब्सिडी देकर 93 रुपए प्रति लीटर के राहत दर से वितरित किया गया। स्वतंत्रता दिवस तक राज्यभर में 663 अमृत सरोवर के लोकार्पण कार्यक्रम होंगे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य के सभी 33 जिलों में 75 अमृत सरोवर के नवनिर्माण एवं नवीनीकरण का संकल्प किया गया है। राज्य में मौजूदा 2767 स्थलों को अमृत सरोवर के तौर पर चुना गया है, जिसमें 2422 कार्य प्रगति में हैं। आगामी स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त तक 663 अमृत सरोवरों का लोकार्पण किया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघाणी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि आगामी स्वतंत्रता दिवस को 663 अमृत सरोवर में ध्वज वंदन कार्यक्रम किया जाएगा। अमृत सरोवर के तहत राज्यस्तरीय ध्वज वंदन कार्यक्रम अरवल्ली जिले के धनसुरा गांव के तालाब पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की उपस्थिति में कार्यक्रम किया जाएगा। जबकि जिला मुख्यालयों पर मंत्रिमंडल के सदस्यों की अध्यक्षता में ध्वज वंदन कार्यक्रम में अमृत सरोवर का लोकार्पण किया जाएगा। इसके लिए अमृत सरोवर पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी एवं जनभागीदारी से सजावट की जाएगी। कम से कम एक एकड क्षेत्रफल में अमृत सरोवर होने से प्रति सरोवर करीब 10 हजार घनमीटर पानी का संग्रह किया जाएगा। इसके चलते इन क्षेत्रों में जलस्तर ऊंचा आएगा। पढ़ना जारी रखे

