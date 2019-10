Ahmedabad News: गुजरात विश्वविद्यालय की नया अवार्ड देने की तैयारी, पढि़ए...किसे दिया जाएगा...

अहमदाबाद. गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) अब Student of the year award 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड' देने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर नीति एवं नियमों का बनना शुरू कर दिया गया है। अगले वर्ष २०२० से यह अवार्ड दिए जा सकेंगे। इसके तहत हर वर्ष एक छात्र एवं एक छात्रा को अवार्ड दिया जा सकेगा।

जीयू की ओर से वैसे तो हर वर्ष Gold Medal गोल्ड मेडल दिया जाता है। इस वर्ष से innovation and startup इनोवेशन एवं स्टार्टअप अवार्ड भी आरंभ किया गया है।

जीयू में नौ अलग-अलग संकायों में कुल १०७ पाठ्यक्रमों में कुल २५२ गोल्ड मेडल प्रदान किए जाते है। इसके अलावा ५९ गोल्ड मेडल के साथ छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा अब जीयू प्रशासन पूरे विश्वविद्यालय में किसी एक छात्र को स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड और एक छात्रा को स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड देने की शुरूआत करने पर विचार कर रहा है। जीयू की सिंडीकेट की बैठक में इस संबंध में चर्चा के बाद सहमति भी बनी है। छात्र और छात्रा का इस अवार्ड के लिए चयन को लेकर नियम बनाने की तैयारी जल्द आरंभ होगी।

जीयू के उपकुलपति जगदीश भावसार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि GU best student of the year award जीयू बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड देने की तैयारी कर रहा है। एक छात्र और एक छात्रा को यह अवार्ड वर्ष २०२० से देने पर विचार किया जा रहा है। इसे लेकर नीति-नियम भी बनाए जाएंगे।

प्राध्यापकों को एक्सीलेंस अवार्ड

गुजरात विश्वविद्यालय न सिर्फ विद्यार्थियों बल्कि प्राध्यापकों को भी उनके बेहतर कार्य के लिए सम्मानित करने की तैयारी में है। इसके लिए एक्सीलेंस अवार्ड शुरू किया जा रहा है। सालभर में शिक्षा, शोध के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले प्राध्यापक को एक्सीलेंस अवार्ड उसके कार्य के लिए देने पर विचार किया जा रहा है। इस पर भी सहमति बनी है।