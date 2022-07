समंदर में खेती करना सिखाएगी गुजरात यूनिवर्सिटी

Gujarat university will start course on seaweed -आईआईएस में इसी वर्ष से 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड और दो वर्षीय स्नातक कोर्स होंगे शुरू, -समुद्री शैवाल की खेती के सिखाए जाएंगे गुर, मछुआरों की बढ़ेगी आय, -गुजरात में है देश का सबसे बड़ा 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा

अहमदाबाद Published: July 07, 2022 09:33:27 pm

नगेन्द्र सिंह Ahmedabad. जमीन पर तो गेंहू, चावल, अनाज, सब्जियां और दालों की खेती करते हुए आपने किसानों को अक्सर देखा होगा। लेकिन अब गुजरात में आप जल्द ही लोगों को समंदर में खेती करते हुए देखेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि Gujarat University (जीयू) समंदर में खेती करना सिखाने वाली है। जीयू के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी (आईआईएस) में इससे जुड़े दो नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। जिसके तहत समंदर के खारे पानी में seaweed की खेती करना सिखाया जाएगा। इनमें 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ रूरल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी (आईएमआरएस) और दो वर्षीय मास्टर ऑफ रूरल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी (एमआरएस) कोर्स शामिल हैं। यह दोनों ही कोर्स गुजराती और अंग्रेजी माध्यम में सिखाए जाएंगे। आईआएमआरएस में 30-30 जबकि एमआरएस में 60-60 सीटें दोनों ही माध्यमों में रखी जाएंगीं। इंटीग्रेटेड कोर्स 12वीं कक्षा के बाद भी किया जा सकता है। इसमें समुद्री शैवाल की खेती के अलावा सात अन्य क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन का विकल्प दिया जाएगा, जिसमें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड रिन्युएबल एनर्जी, कम्युनिटी मैनेजमेंट,एन्टरप्रिन्योरशिप,डेरी मैनेजमेंट, को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट और नेचुरल फार्मिंग शामिल हैं। इस कोर्स को चुनने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ड्यूअल डिग्री एडमीशन की भी मंजूरी जीयू की ओर से दी गई है। यानि विद्यार्थी अपने मौजूदा कोर्स के साथ भी कर सकेंगे। समुद्री शैवाल तीन रंग-हरे, लाल और भूरे रंग के होते हैं। भारत में इसकी 844 प्रजातियां पाई जाती हैं। गुजरात में लाल रंग के समुद्री शैवाल के उत्पादन की अपार संभावनाए हंै। विश्व में एशिया इसके उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 57.36 प्रतिशत, इंडोनेशिया की 28.78 प्रतिशत, साउथ कोरिया 5 प्रतिशत से ज्यादा की हिस्सेदारी रखता है। भारत अभी 0.02 प्रतिशत का योगदान देता है।

समंदर में खेती करना सिखाएगी गुजरात यूनिवर्सिटी

ऐसा कोर्स शुरू करने वाला जीयू देश का पहला विवि

Gujarat university के कुलपति प्रो.हिमांशु पंड्या ने बताया कि जीयू देश की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी बनने जा रही है जो समंदर में खेती (समुद्री शैवाल) की खेती करने से जुड़ा कोर्स शुरू करने जा रही है। इसे इसी शैक्षणिक वर्ष 2022 से शुरू किया जाएगा। शैवाल न सिर्फ वैकल्पिक फूड (सलाद) के रूप में काफी प्रचलित है, बल्कि इसमें विपुल प्रमाण में पोषक तत्व होते हैं, जिससे यह फार्मा, फूड इंडस्ट्रीज में काफी उपयोग में लिए जाते हैं। इससे शिक्षा के साथ-साथ रोजगार के बेहतर अवसर हैं। गुजरात में 1600 किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा है, जिससे मछुआरे और समंदर किनारे रहने वाले लोगों को इसका काफी फायदा होगा। मुंद्रा-भावनगर में दी दिया जाएगा प्रेक्टिकल ज्ञान

Gujarat university The Indian Institute of Sustainability के निदेशक सुधांशु जांगिड़ ने बताया कि कोर्स में किताबी ज्ञान के साथ प्रायोगिक मुंद्रा और भावनगर पोर्ट पर दिया जाएगा। इसके लिए पीडिलाइट कंपनी के साथ एमओयू किया है। इंडस्ट्रीज से जुड़़े लोग, तमिलनाडु में इसकी खेती करने वाले लोग और विदेशों से शिक्षाविदोंके जरिए इसकी शिक्षा दी जाएगी। देश में अभी तमिलनाडु में समुद्री शैवाल (सीविड) की खेती की जाती है। गुजरात में इसकी शुरुआत हो रही है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें