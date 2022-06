AAP: केजरीवाल ने कहा, भाजपा और कांग्रेस से तंग आ गया गुजरात

Gujarat, change, BJP, Congress, Delhi CM Arvind Kejriwal, Mehsana

AAP: Gujarat wants change, people are fed up of BJP Congress , says Kejriwal आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि गुजरात भाजपा और कांग्रेस से तंग आ गया है। अब गुजरात बदलाव मांग रहा है। गुजरात के लोगों को भी आम आदमी पार्टी के रूप में बदलाव की उम्मीद नजर आने लगी है।