Azadi Ka Amrit Mahotsav: जब देर रात जेल तोडक़र भाग गए आजादी के दीवाने

Azadi Ka Amrit Mahotsav: जब देर रात जेल तोडक़र भाग गए आजादी के दीवाने

Azadi Ka Amrit Mahotsav, Gujarat, Freddom fighters, Sabarmati jail, midnight

अहमदाबाद Published: August 14, 2022 10:25:48 pm

Gujarat: Azadi Ka Amrit Mahotsav: When Freddom fighters broke Sabarmati jail in the midnight उदय पटेल तब आजादी के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूरे चरम पर था। 1942 में जब कांग्रेस ने 'करो या मरो' का नारा लगाया, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहमदाबाद के भद्र स्थित अपना बाजार में भाषण दिया था। उस भाषण में सरदार पटेल ने कहा था कि प्रत्येक लोगों को इस आजादी की लड़ाई में भाग लेना चाहिए। विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज में जाना बंद कर देना चाहिए। मिलों और बाजारों को बंद कर देना चाहिए। किसी नेता की आशा नहीं रखते हुए सभी को खुद नेता बन जाना चाहिए। यह कहना है कि 99 वर्ष के स्वतंत्रता सेनानी ईश्वरलाल नारण लाल दवे का।

Azadi Ka Amrit Mahotsav: जब देर रात जेल तोडक़र भाग गए आजादी के दीवाने

दवे के मुताबिक तब सरदार पटेल ने हम सभी से कहा था कि युवाओं को ही नेतृत्व लेना होगा। युवाओं को ही आजादी की अलख जगाए रखनी होगी। इसलिए वे कल्पना नहीं कर सकते कि उस समय लोगों खासकर युवाओं के दिलों में इतनी देश भक्ति भरी थी। चिंता सिर्फ इस बात की है कि वैसा जोश देश भक्ति अब नहीं दिखती। तब उन्हें सरदार पटेल के साथ-साथ आचार्य कृपलानी और मुरारी देसाई का भी मार्गदर्शन मिलता था। वे कहते हैं कि 18 वर्ष की उम्र में वे आजादी की आजादी की लड़ाई में पूरी तरह मशगूल थे। अहमदाबाद में बनी एक समिति के मार्फ़त हर रात अगले दिन का कार्यक्रम तय किया जाता था। हर रोज बच्चे कार्यक्रम की पत्रिका प्रत्येक वार्ड में बांटने के लिए जाते थे। कार्यक्रम के तहत इन सभी को असारवा-चमनपुरा में रैली निकालनी थी। इस रैली को पुलिस ने रोका और उन पर लाठीचार्ज किया। इसमें कई लोग घायल हुए और उन्हें भी हिरासत में लिया गया। सभी को गायकवाड़ हवेली के एक रूम को रखा गया। दूसरे दिन उन्होंने पुलिस स्टेशन में स्थितकोर्ट में पेश किया गया।

यहां पर जज ने माफी मांगने की बात कही जिससे उन्होंने इनकार किया। इस पर 6 महीने की जेल की सजा हुई और ₹200 जुर्माना का भी आदेश दिया गया। सभी को साबरमती जेल ले जाया गया जहां पर 3000 स्वतंत्रता सेनानी थे। इनमें रविशंकर महाराज, जी जी मावलंकर, पर्सी वकील, आनंद ठाकोर, मणि भाई इंजीनियर जैसे अन्य नेता भी थे। दवे बताते हैं कि जेल में वे सभी प्रार्थना और सूत कातने का काम करते थे। रवि शंकर महाराज सुबह गीता पर प्रवचन देते थे, रात में मनोरंजन कार्यक्रम होता था। वासुदेव भट्ट और उनके कुछ साथियों ने जेल से बाहर लड़ाई लड़ने का निर्णय किया और एक दिन देर रात एक बजे जेल की दीवार कूद कर भाग गए।

ईश्वरलाल दवे उन दिनों की यादों को ताजा करते हुए कहते हैं कि अब आज की नई पीढ़ी में देश के प्रति वह जोश या उत्साह नहीं देखते जो काफी चिंताजनक है।

उन्होंने बताया कि आजादी की अलख जगाए रखने को वे कपड़ा की मीलें, बाजारें स्कूलें बंद करवाते जिससे आजादी की अलख जगाई रखी जा सके। आजादी की लड़ाई की शुरुआत में ही उनके मित्र दरियापुर के उमाकांत करिया करिया चार रास्ते पर पुलिस की गोली से शहीद हो गए, उस वक्त जनता में जोश और उत्साह आज भी उन्हें याद आता है।

युवा ही देश को दे सकते हैं मार्गदर्शन दवे कहते हैं कि युवा जागरूक होंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। युवा ही देश को मार्गदर्शन दे सकते हैं। सम्मान देना चाहिए उन्होंने कहा कि सरकारें स्वतंत्रता सेनानियों को वह सम्मान नहीं देती जिनके वे हकदार हैं। हालाकि उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 33 हजार रुपए पेंशन मिलता है। सूर्योदय से पहले उठें, योग करें निरोगी जीवन जीने वाले दवे आज भी सूर्योदय से पहले उठते हैं और करीब 4 घंटे योगाभ्यास करते हैं। वे कहते हैं कि यदि इन बातों को ध्यान रखा जाए तो आज के लोग भी लंबा जीवन जी सकते हैं। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें