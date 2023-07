Gujarat: राज्यपाल ने कहा. अगले दो वर्षों में गुजरात की खेती पूरी तरह रसायन मुक्त बनेगी

अहमदाबाद Jul 14, 2023

Gujarat will completely chemical free in the next 2 years: Governor राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि अगले दो वर्षों में गुजरात की खेती पूरी तरह रसायन मुक्त बनेगी। प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में राज्य देशभर में मॉडल स्टेट बनकर प्रेरणादायक कार्य करेगा। फिलहाल राज्य में 6.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। सिर्फ तीन महीने में ही 9.27 लाख किसानों को इसका प्रशिक्षण दिया गया।