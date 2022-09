Gujarat: गुजरात में बागबानी के लिए बनेंगे तीन सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस

Gujarat, 3 centre of excellence, horticulture

अहमदाबाद Published: September 01, 2022 10:35:54 pm

Gujarat will have 3 centre of excellence in horticulture गुजरात में बागबानी के लिए तीन सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस बनेंगे। यह सेन्टर अहमदाबाद, जामनगर व खेड़ा में स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने जामनगर के ध्रोल में इन सेंटरों का ई-शिलान्यास किया। वहीं बनासकांठा, कच्छ, जामनगर, नवसारी व पंचमहाल जिलों में प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर बनेंगे। राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के आशय से इन केन्द्रों का निर्माण करने का निर्णय किया है।

पटेल ने इस अवसर पर कमलम फल की बुवाई के लिए 3 नई योजनाओं, सहायता कार्यक्रम, कॉम्प्रिहेंसिव हॉर्टिकल्चर डवलपमेंट एवं मिशन मधुमक्खी कार्यक्रम का राज्यव्यापी शुभारंभ भी कराया।

Gujarat: गुजरात में बागबानी के लिए बनेंगे तीन सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस

कमलम फ्रू ट की पैदावार करनेवालों को मिलेगी मदद कमलम फ्रूट की बुवाई करने वाले सामान्य किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिकतम 3 लाख रुपए तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिकतम 4.50 लाख रुपए सहायता मिलेगी। गुजरात के किसान बागवानी फ़सलों की व्यावसायिक बुवाई करें तथा ऐसे किसानों के प्रारंभिक ऊंचे निवेश के समक्ष आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव हॉर्टिकल्चर डवलपमेंट कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है। बागवानी फसलों की पैदावार बढ़ी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में 20 वर्षों में बाग़बानी फ़सलों का बुवाई 6.92 लाख हेक्टेयर से बढक़र 19.77 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 62.01 लाख मैट्रिक टन से बढक़र 250.52 लाख मैट्रिक टन हुआ है। राज्य सरकार ने पिछले 20 वर्षों में 35 लाख से अधिक बाग़बानी किसानों को विभिन्न बाग़बानी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। भिंडी व चीकू के उत्पादन में गुजरात देश में प्रथम पटेल ने कहा कि राज्य के केसर आम को जियोग्राफिकल इंडीकेशन्स (जीआई) टैग मिला है। गुजरात राज्य भिंडी व चीकू फ़सल उत्पादन में समग्र देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य सरकार ने इस वर्ष में बाग़बानी कृषि के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और पिछले 5 वर्षों में राज्य के 7.26 लाख लाभार्थियों ने सरकार की विभिन्न बाग़बानी योजनाओं के लाभ प्राप्त किए हैं। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें