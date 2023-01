Gujarat को जल्द मिलेगी देश के पहले कर्क रेखा विज्ञान पार्क की सौगात

अहमदाबादPublished: Jan 02, 2023 10:13:58 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Gujarat will soon get country's first Tropic of Cancer Science Park

-एक एकड़ जमीन में प्रांतिज के सलाल गांव में हो रहा है तैयार

