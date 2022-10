गुजरात गौरव यात्रा में शामिल नेताओं की सूची से हार्दिक पटेल का नाम हटा

Hardik Patel name removed from the list of leaders involved in Gujarat Gaurav Yatra

-पाटीदार आरक्षण आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे हार्दिक, कांग्रेस छोड़ कुछ समय पहले ही हुए हैं भाजपा में शामिल

अहमदाबाद Published: October 11, 2022 09:40:32 pm

Ahmedabad. गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की ओर से बहुचराजी से गुजरात गौरव यात्रा निकाली जा रही है। इसके शुभारंभ समारोह के दौरान गुजरात से शामिल होने वाले नेताओं में पहले पूर्व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल के साथ हार्दिक पटेल का नाम था। लेकिन कुछ ही देर में हार्दिक पटेल का नाम इस सूची से हटा दिया गया। मंगलवार को गुजरात प्रदेश भाजपा की ओर से दोबारा जारी की गई सूची में नितिन पटेल के साथ मंत्री ऋषिकेश पटेल, पूर्व मंत्री रजनीभाई पटेल एवं नंदाजी ठाकोर के नाम शामिल किए गए हैं। पहली गौरव यात्रा के पूरे रूट में भी हार्दिक पटेल की कहीं उपस्थिति नहीं बताई गई है।

ऐसे में यह बहस छिड़ गई कि हार्दिक पटेल बेशक कांग्रेस को छोड़ कुछ समय पहले भाजपा में शामिल हो गए हों और उस समय खुलकर पार्टी के किसी नेता ने विरोध नहीं दर्शाया हो लेकिन हार्दिक पटेल को लेकर पार्टी के नेताओं में नाराजगी है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे हार्दिक पटेल ने आंदोलन के दौरान भाजपा नेताओं पर जमकर प्रहार किए थे। उसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हुए थे।

इस बार के चुनाव में भाजपा 182 सीटें जीतने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है, जिससे हार्दिक को लेकर पार्टी के अंदर जारी कलह और विरोध को वह नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। इसी के चलते उसके नाम को हटा दिया गया है।

वहीं दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि आला कमान की ओर से नजरअंदाज किए जाने के आरोप लगाकर कांग्रेस छोडऩे वाले हार्दिक पटेल का भाजपा में भी वही हाल होने लगा है। भाजपा में जून महीने में शामिल होने के बाद चर्चा थी कि भाजपा उन्हें युवा पाटीदार चेहरे के रूप में आगे बढ़ाएगी लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। भाजपा में आने के बाद से हार्दिक पार्टी के किसी भी बड़े कार्यक्रम में प्रमुख नेताओं की पंक्ति में नजर नहीं आते हैं।

हालांकि हार्दिक पटेल को विरमगाम से टिकट मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है, जिसे देख हार्दिक ने प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन पार्टी के सूत्रों का कहना है कि टिकट तो पार्टी आलाकमान और संसदीय बोर्ड ही घोषित करेगा। अभी कुछ तय नहीं है। उधर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व गुजरात गौरव यात्रा के प्रभारी गोरधन झडफिया ने हार्दिक पटेल के मामले में संवाददाताओं को बताया कि नाम लिखने में भूल हुई होगी, बाकी कोई विवाद नहीं है।

