Hardik Patel: हादिक पटेल ने कहा, कांग्रेस में बिगाड़े 3 वर्ष, गलत था फैसला

Hardik Patel says he waste his 3 years in Congress , decison was wrong कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले युवा नेता हादिक पटेल ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि वे 2015 से अब तक पिछले सात वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हैं। पिछले 3 वर्षों में वे कांग्रेस में थे लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने कांग्रेस में ये तीन वर्ष बिगाड़ दिए। हार्दिक ने कहा कि जब वे सपनों और उम्मीदों के साथ कांग्रेस से जुड़े थे लेकिन आज वे मानते हैं कि उनका यह फैसला गलत था।