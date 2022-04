अहमदाबाद में गर्मी का कहर जारी, रेड अलर्ट , गुजरात के कुछ भागों में आज भी लू की चेतावनी

अगले दिनों गर्मी से राहत के आसार

अहमदाबाद Published: April 29, 2022 08:43:55 pm

Heat wave continues in Ahmedabad, red alert, heat wave warning in some parts of Gujarat अहमदाबाद. शहर में गर्मी के कारण शुक्रवार को भी बुरा हाल रहा। बढ़ते तापमान और चिलचिलाती धूप के बीच चली गर्म हवाओं ने झुलसाने का काम किया। अहमदाबाद शहर में लगातार 44 डिग्री के पार अधिकतम तापमान पहुंच गया। मौसम विभाग की ओर से शनिवार को भी रेड अलर्टजारी किया गया।

गुजरात राज्य के अन्य कई हिस्सों में भी भीषण गर्मी का कहर यथावत रहा है हालांकि अहमदाबाद शहर में सबसे अधिक 44.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। जिसके चलते दोपहर में बाजार और मुख्य मार्गों पर सन्नाटे की हालत देखी गई। न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशु-पक्षी भी गर्मी के कारण व्याकुल देखे गए। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी शहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। जिससे रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अन्य शहरों की बात की जाए तो कच्छ जिले के कंडला में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी गांधीनगर, राजकोट और अमरेली में 43.2 तथा सुरेन्द्रनगर में 43.1 डिग्री तापमान रहने से ऑरेंज अलर्ट रहा।

अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज के निकट वृक्षों पर बड़ी सख्या में मौजूद चमकादड़ों को गर्मी से बचाने के लिए पानी का छिडक़ाव करते हुए दमकल कर्मी

आज इन जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी

चेतावनी दी गई है कि शनिवार को अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़ एवं अमरेली में गर्म हवाओं के बीच गर्मी का प्रकोप रहेगा। जिसके चलते एडवाइजरी भी जारी की गई है। 45 डिग्री से अधिक तापमान पर रेड अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार 41.1 डिग्री से 43 डिग्री तक यलो अलर्ट जारी किया जाता है। जबकि 43.1 डिग्री सेल्सियस से 44.9 डिग्री तक ऑरेंज अलर्ट और 45 डिग्री से रेड अलर्ट जारी किया जाता है। पढ़ना जारी रखे

