गुजरात में भारी बारिश की आशंका, सीएम की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक

संभावित जान माल के नुकसान से बचाव के उपायों पर चर्चा

अहमदाबाद Published: July 06, 2022 11:00:30 pm

अहमदाबाद. Gujarat गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में Heavy Rain भारी बारिश की warnig चेतावनी दी गई है। जिसके मद्देनजर बुधवार को गांधीनगर में CM Bhupendra Patel मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में विविध विभागों के अधिकारियों संभावित नुकसान और राहत बचाव को लेकर चर्चा की।

केन्द्रीय Meteorological Department Gujarat मौसम विभाग ने गुजरात में गुरुवार से 10 जुलाई तक heavy to heavy rain भारी से अतिभारी बारिश की आशंका जताई है। जिसको लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे राहत बचाव के उपायों की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बुधवार को पूरे हुए 24 घंटे में सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ, जूनागढ़, देवभूमि द्वारका, सूरत, नवसारी, वलसाड एवं पोरबंदर समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई है। इन जिलों में बारिश के कारण हुए नुकसान को लेकर भी समीक्षा की गई। साथ ही राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात करने के लिए निर्देश दिए। बुधवार तक राज्य में NDRF एनडीआरएफ की नौ टीम तैनात हैं। इनमें Girsomnath गिरसोमनाथ, Navsari नवसारी, Banaskantha बनासकांठा, Valsad वलसाड, Surat सूरत, Bhavnagar भावनगर और कच्छ में एक-एक टीम तैनात है जबकि Rajkot राजकोट में दो टीम हैं। एसडीआरएफ की एक टीम पोरबंदर में तैनात की गई है।

सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य में फिलहाल एक बांध हाई अलर्ट पर है और एक चेतवनी पर है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा Revenue Minister Rajendra Trivedi, Minister of State for Home Harsh Sanghvi राजस्व मंत्री राजेन्द्र त्रिवेदी, गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे।

