अहमदाबाद के कई इलाकों में भारी बारिश, स्कूलों में की गई छुट्टी

Heavy rain in Ahmedabad, waterlogging in some area -निचले इलाकों में फिर भरा पानी, दोपहर बाद बरसात थमने से राहत

अहमदाबाद Published: July 14, 2022 10:43:29 pm

Ahmedabad. शहर में गुरुवार सुबह एक बार फिर शहर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। लगभग एक घंटे में ही कई क्षेत्रों दो से ढाई इंच तक पानी बरस गया। जिसके कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। परिस्थिति को देखते हुए कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। जबकि कई स्कूलों ने बच्चों को जल्दी छोड़़ दिया। सुबह के दौरान पूरे शहर में औसत एक इंच बारिश हुई। शहर में सुबह नौ से दस बजे के बीच एक घंटे तक जोरदार बारिश हुई। सुबह छह बजे से दोपहर एक बजे तक सबसे अधिक ढाई इंच के आसपास बारिश (59 मिलीमीटर) चांदखेड़ा में दर्ज की गई। उस्मानपुरा, गोता, चांदलोडिया में दो-दो इंच के आसपास तो विराटनगर, ओढव, बोडक़देव, साइंससिटी में डेढ़ इंच से अधिक बारिश हुई। मणिनगर, मेम्को, दूधेश्वर, मक्तमपुरा, राणिप एवं टैगोर हॉल क्षेत्र में एक इंच से अधिक तो अन्य क्षेत्रों में एक इंच से कम बारिश हुई। शहर में गुरुवार सुबह सबसे कम छह मिलीमीटर बारिश रामोल में हुई है।

अखबारनगर अंडरपास करना पड़ा बंद

बारिश के कारण सुबह अखबारनगर अंडरपास को कुछ देर तक यातायात के लिए बंद किया गया। शहर के निचले कई इलाकों में काफी देर तक पानी भरा रहा। गुरुवार दोपहर तक की स्थिति में वासणा बैरेज के गेट नंबर 23 एवं 24 को दो-दो फीट तक खोला गया । शहर में मौसम के दौरान लगभग 16 इंच (403 मिलीमीटर) बारिश हो चुकी है। डीईओ ने प्राचार्यों को दिए छुट्टी के अधिकार

गुरुवार सुबह शहर के कई इलाकों में तेज बारिश होने के चलते और बीते रविवार भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए शहर जिला शिक्षा अधिकारी ने शहर के स्कूलों के प्राचार्यों को स्कूल में छुट्टी करने के अधिकार दे दिए। सुबह साढ़े नौ बजे डीईओ की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि शहर में बारिश शुरू हुई है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य अपने विवेक के अनुसार और स्थानिक परिस्थिति को देखते हुए स्कूल का शैक्षणिक कार्य बंद रखने का निर्णय कर सकते हैं। इस निर्देश को मद्देनजर रखते हुए शहर की दोपहर पारी की ज्यादातर स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। सुबह पारी की स्कूलें सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाती हैं ऐसे में ज्यादातर बच्चे पहुंच गए थे। बारिश के चलते कई बच्चे स्कूल नहीं गए थे। बारिश को देखते हुए सुबह पारी की भी कई स्कूलों ने बच्चों को जल्द छोड़ दिया। पुलिस आयुक्त ने दिए लोगों की मदद के निर्देश

अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त संजय श्रीवास्तव ने भी गुरुवार सुबह शहर में शुरू हुई तेज बारिश को देखते हुए शहर के सभी पुलिस निरीक्षकों, सहायक पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त को उनके इलाके में तैनात रहते हुए लोगों की मदद करने के निर्देश दिए। जल जमाव वाले इलाकों में महानगर पालिका प्रशासन के साथ समन्वय करके तत्काल पानी को निकालने की व्यवस्था करने में मददरूप होने को कहा। ट्रैफिक जाम की स्थिति ना रहे इसे देखते हुए ट्रैपिक पुलिस कर्मचारियों को चार रास्तों पर पहुंचकर जल जमाव वाले इलाकों से पानी निकालने और जहां ज्यादा पानी भरा है ऐसे मार्ग बंद कर वैकल्पिक मार्ग से वाहनों को भेजने के निर्देश दिए। पढ़ना जारी रखे

