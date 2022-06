Gujarat : सौराष्ट्र-दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार

गुजरात में मौसम के मिजाज

तापमान में आई कमी, उमसभरी गर्मी ने छुड़ाए पसीने

अहमदाबाद Published: June 12, 2022 10:43:56 pm

अहमदाबाद. गुजरात में पिछले कुछ दिनों से मौसम के मिजाज बदलने के कारण Due to change in weather in Gujarat since last few days कई जगहो पर बारिश का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। सोमवार को Heavy rain is possible in parts of Saurashtra and South Gujarat. सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश संभव है। जबकि अन्य कई जगहों पर अगले चार दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। बदलते temperature has decreased मौसम के बीच तापमान में कमी आई है। Humidity increased आद्र्रता की मात्रा बढऩे के कारण उमसभरी गर्मी का जोर बढ़ा है।

मौसम विभाग ने सोमवार को दक्षिण गुजरात रीजन के डांग, तापी, नर्मदा, नवसारी, वलसाड के अलावा सौराष्ट्र के मोरबी, जामनगर एवं राजकोट जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है। अन्य कई जिलों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी संभव है। मंगलवार को भी अहमदाबाद समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ-साथ हल्की से मध्मय बारिश हो सकती है। यह क्रम अगले गुरुवार तक रह सकता है। बादलों की आवाजाही और कहीं-कहीं बारिश के चलते राज्य में रविवार को तापमान में कमी आई है। सबसे अधिक 40.6 Degree Celsius temperature was of the capital Gandhinagar डिग्री सेल्सियस तापमान राजधानी गांधीनगर का रहा। Ahmedabad अहमदाबाद में 40, Rajkot राजकोट में 38.7 डिग्री, Vadodara वडोदरा में 35 और Surat city सूरत शहर का maximum temperature अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कम तापमान के बावजूद आद्र्रता की मात्रा अधिक रहने से उमसभरी गर्मी महसूस हुई।

