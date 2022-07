सौराष्ट्र-दक्षिण गुजरात के 8 जिलों में रेड अलर्ट, लेनी पड़ रही हेलिकॉप्टर की मदद

अहमदाबाद Published: July 14, 2022

Ahmedabad. गुजरात में बीते पांच दिनों से जारी भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। आगामी 24 घंटे में राज्य के 8 जिलों में बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश से पैदा हुए हालात के चलते फंसे लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार अब हेलिकॉप्टर की मदद ले रही है। नवसारी जिले में हेलिकॉप्टर की मदद से 6 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। 12 घंटे में राज्य की 203 तहसीलों में बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 8-8 इंच बारिश नवसारी जिले की चिखली, गणदेवी तहसील में हुई है। नवसारी, धर्मपुर में सात-सात इंच, कपराडा, वासदा, जलालपोर, सूत्रापाडा, डोलवण तहसील में में छह-छह इंच पानी गिरा। माणावदर, कुतियाणा में 5-5 इंच बारिश हुई। राज्य के राजस्व मंत्री राजेन्द्र त्रिवेदी ने संवाददाताओं को बताया कि गुरुवार तक राज्य में बारिश के चलते पैदा हुए हालात के बीच 39177 लोगों का स्थानांतरण कराया गया है। 21 हजार लोग अभी भी आश्रय स्थानों हैं। उनके खाने-पीने, रहने और स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है। 570 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। भारी बारिश के कारण करीब 5467 गांवों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई थी उसमें से 5426 गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। एनडीआरएफ की 19, एसडीआरएफ की 22 टीमें राहत व बचाव कार्य में कार्यरत हैं। 7 जुलाई से अब तक 43 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौत बिजली गिरने से हुई है। 477 पशुओं की मौत हुई है। एसटी बस के 148 गांवों के रूट बंद किए गए हैं।

रेड अलर्ट वाले जिलों में बिना वजह घर से ना निकलें लोग

त्रिवेदी ने बताया कि मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में आगामी 24 घंटे रेड अलर्ट किया गया है। इनमें जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भावनगर, सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड जिले शामिल हैं। इसके अलावा छह अन्य जिलों में अति भारी बारिश की आशंका जताई है, इनमें पोरबंदर, भरुच, अमरेली, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा शामिल हैं। त्रिवेदी ने रेड अलर्ट वाले जिलों और जहां अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है ऐसे जिलों के नागरिकों से अति आवश्यक कार्य ना हो तब तक घर से बाहर न निकलने की अपील की है। उन्होंने रोड से बहते पानी के बीच भी लोगों से नहीं गुजरने की अपील की है। बारिश से नुकसान का सर्वे करने के निर्देश

त्रिवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने राज्य में हुई भारी बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान, मकानों को हुए नुकसान को देखते हुए सर्वे करने का निर्देश दिया है। कृषि विभाग व कलक्टर को जल्द से जल्द सर्वे करके आर्थिक मदद लोगों को उपलब्ध कराने को कहा है। 27 स्टेट हाईवे, 559 पंचायत मार्ग बंद

त्रिवेदी ने बताया कि बारिश के चलते जगह-जगह जल जमाव की स्थिति के कारण 27 स्टेट हाईवे, 30 अन्य मार्ग बंद किए गए हैं। 559 पंचायत मार्ग बंद हैं। नवसारी, डांग और कच्छ जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे बंद किए गए हैं। इन्हें जल्द पूर्ववत करने का काम किया जा रहा है।

