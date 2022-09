Gujarat: अगले चार दिनों तक गुजरात में भारी बारिश के आसार

अहमदाबाद Published: September 10, 2022 09:34:45 pm

heavy to very heavy rain in next 4 days in Gujarat गुजरात में अगले चार दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से लेकर बुधवार तक दक्षिण गुजरात व सौराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है।

रविवार को दक्षिण गुजरात में डांग, नवसारी व वलसाड तथा सौराष्ट्र के जूनागढ़, अमरेली व गिर सोमनाथ जिले में भारी बारिश संभव है। सोमवार से लेकर बुधवार तक दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में गरज के साथ बौछार और हवा के 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने का अनुमान है।

उमस भरी गर्मी के बाद अहमदाबाद में गरज के साथ बारिश अहमदाबाद. शहर में शनिवार को उमस भरी गर्मी के बाद शाम को कई इलाकों में बारिश हुई। तेज हवा व गरज के साथ बारिश शहर के साइंस सिटी, बोडक़देव, बोपल, जोधपुर, ओढव व उस्मानपुरा इलाके में जोरदार बरसात हुई।

सबसे ज्यादा करीब तीन इंच बारिश साइंस सिटी इलाके में दर्ज की गई। इस कारण कई जगह पर पानी भर गया। बोडकदेव में ढाई इंच, बोपल में एक इंच बारिश हुई। जोधपुर, ओढव, गोता, चांदलोडिया, उस्मानपुरा में आधा इंच से कम वर्षा दर्ज की गई।

शहर के चकुडिया, विराटनगर, कठवाड़ा, सेटेलाइट, चांदखेड़ा, नारणपुरा, घाटलोडिया सहित अन्य इलाकों में हुई। मौसम विभाग के मुताबिक शहर में शाम 4 से छह बजे के बीच 16 मिमी बारिश हुई। शनिवार को उमस के बीच अहमदाबाद का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री रहा। राज्य में डीसा व भुज में 39.1 डिग्री, सुरेन्द्रनगर में 38.8, वल्लभ विद्यानगर में 38.4 डिग्री रेकॉर्ड किया गया। पढ़ना जारी रखे

