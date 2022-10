उत्तराखंड में केदारनाथ के पास हेलिकॉप्टर क्रैश, गुजरात की तीन युवतियों की मौत

-गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए चार-चार लाख की सहायता की घोषित

-तीनों के पार्थिव शरीर को घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी

अहमदाबाद Updated: October 18, 2022 10:14:29 pm

Ahmedabad. उत्तराखंड में केदारनाथ के पास मंगलवार को हेलिकॉप्टर क्रैश हो जाने के चलते हुई सात लोगों की मौत मेेंं तीन मृतक गुजरात के रहने वाले हैं। यह तीनों ही भावनगर जिले की रहने वाली युवतियां हैं। गुजरात सरकार ने इन मृतकों के पार्थिव शरीर को घर तक लाने के लिए उचित व्यवस्था करने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख की सहायता देने की घोषणा की है। गुजरात सरकार के प्रवक्ता मंत्री जीतूभाई वाघाणी ने मंगलवार को गांधीनगर में संवाददाताओं को बताया कि मंगलवार को केदारनाथ से दो किलोमीटर दूर गरुड़चट्टी में यह हादसा हुआ। इसमें गुजरात की रहने वाली तीन दर्शनार्थी युवतियों की मौत हुई है। इसमें भावनगर शहर के देसाईनगर की रहने वाली उर्वी बारड़ (25), कृति बारड़ (30), सिहोर की रहने वाली पूर्वा रामानुज (26) शामिल हैं। वाघाणी ने कहा कि उर्वी और कृति बारड़ दोनों ही चचेरी बहनें हैं। दोनों ही उनके निर्वाचन इलाके की रहने वाली हैं।

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने इस मामले में आर्थिक मदद की घोषणा करने के साथ मृतकों के पार्थिव शरीर को तत्काल उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा केदारनाथ में फंसे जो भी गुजरात के यात्री हैं उन्हें भी सही सलामत वहां से निकाल कर गुजरात के जिले तक पहुंचाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। उसकी व्यवस्था की जा रही है।

भावनगर निवासी एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने भी इस हादसे में मारी गई तीन युवतियों की जानकारी साझा की। उन्होंने प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री से इस हादसे के चलते उत्तराखंड में फंसे गुजरात के यात्रियों को वहां से निकालने और मृतकों के परिजनों को मदद करने की अपील भी की।

पीएम नरेन्द्र मोदी ने भी व्यक्त किया शोक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस हादसे पर संवेदना जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तराखंड में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना से दुखी हूं। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। पढ़ना जारी रखे

