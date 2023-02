Health services: गुजरात की 93 सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए बनेंगे हेल्प डेस्क

अहमदाबादPublished: Feb 09, 2023 09:30:24 pm Submitted by: Pushpendra Rajput

Help desk to be start in government hospital in gujarat;गांधीनगर सिविल अस्पताल में हॉस्पिटल एंड पेशेन्ट केयर इम्प्रुवमेन्ट मिशन प्रारंभ

गांधीनगर. गुजरात के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से राज्य के 93 सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए हेल्प डेस्क प्रारंभ किए जाएंगे। हॉस्पिटल एंड पेशन्ट केयर इम्प्रुवमेन्ट मिशन के तहत राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधीनस्थ जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज संलग्न सिविल अस्पतालों, जिला अस्पतालों और उप जिला अस्पतालों में मरीजों और इनके परिजनों को हेल्प डेस्क के जरिए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी।