अहमदाबाद जिले में 116

Highest number of corona patients in four months in Gujarat, 228 in 24 hours

अहमदाबाद Updated: June 16, 2022 10:38:48 pm

अहमदाबाद. गुजरात में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। गुरुवार को चार माह में सबसे अधिक 228 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। चार माह में यह संख्या सबसे अधिक है। बढ़ते मरीजों के कारण एक्टिव मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ी है।

राज्य में गुरुवार को कोरोना के सबसे अधिक 116 मरीज अहमदाबाद जिले के (शहर के 114) हैं। वडोदरा जिले में 30 (शहर के 26), सूरत जिले में 26( शहर में 20), राजकोट शहर में 12, जामनगर एवं गांधीनगर जिलों में आठ-आठ, नवसारी में पांच, आणंद, मेहसाणा एवं वलसाड में तीन-तीन, अमरेली, कच्छ एवं मोरबी में दो-दो, पोरबंदर, भावनगर, पाटण एवं पंचमहाल जिलों में एक-एक मरीज सामने आए हैं। राज्य में लगभग चार माह में कोरोना के मरीजों की यह सबसे अधिक संख्या है। राज्य में अब तक कोरोना के कुल मामले 1226940 हो गए हैं।

गुजरात में चार माह में कोरोना के सबसे अधिक मरीज, 24 घंटे में 228

एक्टिव केस 1100 के पार कोरोना के नए मामलों (228) की तुलना में डिस्चार्ज संख्या (117) कम होने के कारण राज्य में कोरोना के एक्टिव केस बढकऱ 1102 हो गए हैं। इनमें से तीन वेंटिलेटर पर हैं जबकि अन्य 1099 की हालत स्थिर बताई गई है। अहमदाबाद जिले में ही अब 604 एक्टिव केस हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से रिकवरी रेट भी कम हो रही है। शुक्रवार को यह रेट 99.02 फीसदी रह गई है। कोरोना को मात देने वालों की संख्या अब 1214892 हो गई है और इस महामारी के चलते 10946 लोग जान भी गंवा चुके हैं।

टेस्ट की संख्या में बढ़ोतरी

गुजरात के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार फिलहाल कोरोना के टेस्ट की संख्या में भी आंशिक वृद्धि की गई है। बुधवार को प्रदेश भर में कोरोना के 24795 टेस्ट किए गए, जो पिछले दिनों की तुलना में अधिक हैं। इनमें सबसे अधिक 3673 टेस्ट अहमदाबाद जिले में किए गए। अब राज्य में टेस्ट की कुल संख्या 42206855 (चार करड़ों 22 लाख से अधिक) हो गई है। इनमें से सूरत जिले में सबसे अधिक 8155319 और अहमदाबाद में 6722495 टेस्ट हो चुके हैं।

गर्मियों की छुट्टियों में आवागमन से मरीज बढऩे की संभावना

अहमदाबाद महानगरपालिका में स्टेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हितेश बारोट का मानना है कि गर्मियों की छुट्टियों में आवागमन के कारण अहमदाबाद समेत विविध शहरों में कोरोना के मरीज बढ़े हैं। महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर के रेलवे स्टेशन और बस स्टेंड पर कोरोना की जांच के लिए टेस्ट की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही मनपा ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का अनुरोध भी किया है। पढ़ना जारी रखे

