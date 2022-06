14th Gujarat Assembly : नितिन पटेल ने सबसे ज्यादा बार चर्चा में लिया भाग

Nitin Patel took part in highest number of discussion in Gujarat assembly गुजरात विधानसभा में पिछले पांच वर्षों के दौरान सदन कीकार्यवाही में पूर्व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने सबसे ज्यादा बार चर्चा में भाग लिया। मेहसाणा से विधायक पटेल ने 191 बार चर्चा में भाग लिया।

एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स (एडीआर) और माहिती अधिकार गुजरात पहल (एमएजीपी) की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

इस रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व नेता प्रतिपक्ष परेश धानाणी ने 139 बार चर्चा में भाग लेकर दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र चूडास्मा ने 136 और पूर्व मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने 123 बार, सावरकुंडला से कांग्रेस के युवा विधायक प्रताप दूधात ने जहां 104 बार वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक शैलेष परमार ने 102 बार चर्चा में भाग लिया। 100 से ज्यादा चर्चा में सिर्फ 6 विधायकों ने हिस्सा लिया।

वीरेन्द्र जाडेजा, पुरुषोत्तम सोलंकी सबसे कम बार चर्चा में रहे शामिल विधानसभा की चर्चा में सिर्फ एक बार भाग लेने वालों में मांडवी से भाजपा विधायक वीरेन्द्रसिंह जाडेजा, भावनगर ग्रामीण से भाजपा विधायक पुरुषोत्तम सोलंकी शामिल हैं। लीमडी से भाजपा विधायक सोमा पटेल, वांकानेर से कांग्रेस विधायक मोहम्मद जावेद पीरजादा, माणावदर से भाजपा विधायक जवाहर चावड़ा, वाघोडिया से भाजपा विधायक मधु श्रीवास्तव ने 2-2 बार चर्चा में भाग लिया।

3 बार चर्चा में भाग लेेने वालों में तीन कांग्रेस विधायक महेश पटेल (पालनपुर), सुरेश पटेल (माणसा), विक्रम माडम और भाजपा के करसन सोलंकी (कडी), मंत्री अरविंद रैयाणी (राजकोट पूर्व), लाखा सागठिया (राजकोट ग्रामीण) व किशोर कानाणी (वराछा रोड) शामिल हैं।

इसके अलावा भाजपा के विधायक भरतजी ठाकोर (बेचराजी) व गीताबा जाडेजा (गोंडल) और कांग्रेस के विधायक कांति परमार (ठासरा) व सुनील गामित (निजर) ने विधानसभा में 4-4 बार चर्चा में भाग लिया।



सबसे ज्यादा चर्चा में भाग लेने वाले विधायक विधायक चर्चा नितिन पटेल 191

परेश धानाणी 139

भूपेन्द्र चुडास्मा 136

प्रदीप सिंह जाडेजा 123

प्रताप दूधात 104 सबसे कम भाग लेने वाले विधायक वीरेन्द्र सिंह जाडेजा 1

पुरुषोत्तम सोलंकी 1

सोमा पटेल 2

मोहम्मद जावेद पीरजादा 2

जवाहर चावड़ा 2 पांच वर्ष के दौरान चर्चा में हिस्सेदारी चर्चा विधायकों की संख्या फीसदी

10 से कम 66 36

11 से 50 106 58

51 से 100 4 2

100 से ज्यादा 63 पढ़ना जारी रखे

