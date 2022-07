Gujarat Rain: गुजरात में जुलाई में एक दशक में हुई सबसे ज्यादा बारिश, अब तक हो चुकी आधी बरसात

July 14, 2022

Highest rain fall in a decade in Gujarat in this July month उदय पटेल गुजरात में इस बार मानसून के दौरान जोरों की बारिश हो रही है। राज्य में अब तक 50 फीसदी से ज्यादा बरसात हो चुकी है। यहां अमूमन मानसून का आगमन 15 जून के आसपास होता है। इस बार जून महीने में सिर्फ 8 फ़ीसदी बारिश हुई वहीं जुलाई के अब तक के 14 दिनों में मानसून की 42 फ़ीसदी बारिश हो चुकी है इस तरह राज्य में अब तक 50 फ़ीसदी से ज्यादा बरसात बरस चुकी है। 10 वर्षों में गुजरात में जुलाई महीने में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई। एक दशक में पहली बार गुजरात में जुलाई महीने में इतनी भारी बारिश हुई है।

पिछले साल की तुलना में दोगुनी आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल जुलाई के पहले 14 दिनों में औसत बारिश पिछले साल की तुलना में दोगुनी हुई है। पिछले साल के 155.92 मिलीमीटर की तुलना में इस वर्ष 433 मिमी (17 इंच से ज्यादा) बारिश हो चुकी है। राज्य में औसतन 850 मिमी बारिश होती है। नर्मदा जिले में सर्वाधिक गुजरात में क्षेत्र वार गौर करें तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा बारिश कच्छ क्षेत्र में हो चुकी है। यहां पर करीब 98 फीसदी पानी बरस चुका है। यदि जिलावार नजर दौड़ाएं तो सबसे ज्यादा नर्मदा जिले में 92 फीसदी बारिश हो चुकी है। दक्षिण गुजरात के जिलों में काफी अच्छी बरसात हुई है। इनमें नर्मदा के साथ-साथ वलसाड में 70, नवसारी में 65, डांग में 62, सूरत जिले में 59, भरूच जिले में 58 और तापी जिले में 51 फीसदी वर्षा हो चुकी है। सौराष्ट्र के 4 जिलों में आधे से ज्यादा सौराष्ट्र क्षेत्र में अब तक के 4 जिलों में आधी से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इनमें देवभूमि द्वारका जिले में 74 फ़ीसदी, पोरबंदर जिले में 64 फ़ीसदी, गिर सोमनाथ में 63 फ़ीसदी और जूनागढ़ जिले में 62 फ़ीसदी वर्षा हो चुकी है। मध्य गुजरात क्षेत्र में छोटा उदेपुर में करीब 63 फ़ीसदी और पंचमहाल जिले में 51 बारिश रेकार्ड किया गया है। उत्तर गुजरात क्षेत्र में अभी तक सबसे कम बरसात हुई है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर का सिस्टम दोनों सक्रिय इस बार गुजरात में ज्यादा बारिश का कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों का सिस्टम सक्रिय है। अमूमन बंगाल की खाड़ी का सिस्टम ज्यादा सक्रिय रहता है। अब तक 85 फीसदी ज्यादा बरसात इस बार अब तक गुजरात में 85 फीसदी ज्यादा बारिश हो चुकी है। इनमें गुजरात क्षेत्र में 60 फीसदी और सौराष्ट्र-कच्छ में 118 फीसदी ज्यादा पानी बरस चुका है। मौसम विभाग ने इस बार गुजरात में औसत से ज्यादा मानसून का पुर्वानुमान लगा चुका है। मनोरमा मोहंती, निदेशक, भारतीय मौसम विभाग, अहमदाबाद राज्य में पिछले पांच वर्षों के बारिश आंकड़े वर्ष बारिश औसत

(इंच में)

2017 36 112%

2018 25 76%

2019 46 144%

2020 45 137%

2021 32 97%

2022 17 50.98 % (अब तक) पढ़ना जारी रखे

