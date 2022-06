PM Modi: मोदी ने कहा, आने वाले दिनों में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की ताकत नई ऊंचाई पर होगी

Hopeful, India, lead, space sector, PM Modi, IN-SPACe HQ, Ahmedabad, Gujarat

Hopeful India takes lead in space sector, says pm modi at IN-SPACe HQ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवद्र्धन और प्राधिकरण केन्द्र (इन-स्पेस) के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन-स्पेस में भारत के अंतरिक्ष उद्योग में क्रांति लाने की क्षमता है। आने वाले दिनों में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की ताकत नई ऊंचाई पर होगी। आज 21वीं सदी के आधुनिक भारत की विकास यात्रा में एक शानदार अध्याय जुड़ा है। इन स्पेस के मुख्यालय के लिए सभी देशवासियों और वैज्ञानिक समुदाय को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इन-स्पेस भारत के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देगा। यह सरकारी या निजी क्षेत्र में काम कर रहे भारत के युवाओं व लोगों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा।