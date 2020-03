Hydrochloroquine and Azithromycin को चिकित्सक की सलाह पर ही दिया जाए: डॉ. कोशिया

दवा विक्रेताओं को आदेश...

कहा, उपचार के लिए हैं दवाइयां, बीमारी से पहले न करें सेवन

Hydrochloroquine Azithromycin should be given only doctor's advice: Dr. Koshia