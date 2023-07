PM in Rajkot: मोदी ने कहा, राजकोट का मुझ पर हमेशा कर्ज बना रहता है

repay the debt, Rajkot, PM Modi, Gujarat

I always try to repay the debt that I owe to Rajkot: pm modi प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राजकोट की पहचान सौराष्ट्र के ग्रोथ इंजन की तरह भी हो रही है। बीते वर्षों में राजकोट को हमने हर प्रकार से आगे बढ़ते देखा है। यहां इतना कुछ है, उद्योग-धंधे, व्यापार, संस्कृति और खान-पान है। लेकिन एक कमी महसूस होती थी जिसके बारे में लोग उन्हें बताते रहते थे। वह कमी भी आज पूरी हो गई है।