10 की जगह 5 साल में ही बदलने जा रहा है सीए का कोर्स, 2023 से नया संभव

ICAI, CA Course, change coure in just 5 year, NEP 2020, AI, DA

-आईसीएआई के अध्यक्ष डॉ. देबाशीष मित्रा ने कहा, एआई, क्रिप्टो, ब्लॉक चेन, डाटा एनालिसिस बनेंगे कोर्स का हिस्सा

अहमदाबाद Published: March 21, 2022 10:08:10 pm

अहमदाबाद. द चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) इस बार 10 साल की जगह पांच साल में ही चार्टर्ड एकाउंटेंट का कोर्स बदलने जा रहा है। नया कोर्स के आगामी वर्ष 2023 से लागू हो सकता है।

अहमदाबाद दौरे पर आए आईसीएआई के नवनियुक्त चेयरमैन डॉ.देबाशीष मित्रा ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि देश में नई शिक्षा नीति-2020 लागू हो गई है। उसे देखते हुए और इन पांच सालों में तेजी से हुए बदलाव को देखते हुए संस्थान 10 की जगह पांच साल में ही अपना कोर्स बदलने जा रहा है। इसके लिए कमेटी फॉर रिव्यू ऑफ एजूकेशन एंड ट्रेनिंग (क्रेट) गठित की जा चुकी है। उसने अपने काफी सुझाव भी दिए हैं। जिन्हें मंजूरी के लिए सरकार में भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने पर जनता से सुझाव मांगे जाएंगे और फिर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। यह प्रक्रिया आगामी वर्ष तक पूरी कर ली जाएगी।

डॉ.मित्रा ने बताया कि नए कोर्स में संस्थान ब्लॉक चेन, क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, डाटा एनालिसिस जैसी तकनीकों को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर विचार कर रहा है। नए बदलाव में ज्यादा जोर रट्टा मारकर याद करने से ज्यादा केस स्टडी आधारित और समझदारी पर आधारित प्रश्नों पर रहेगा। बदलाव फाउंडेशन से लेकर इंटरमीडिएट और फाइनल स्तर तक में होगा। इससे पहले मई 2017 में नया कोर्स लागू हुआ है। जिसकी पहली परीक्षा 2018 में हुई।

मित्रा के साथ आईसीएआई के उपाध्यक्ष अनिकेत तलाटी, अहमदाबाद ब्रांच के नवनियुक्त अध्यक्ष बिशन शाह, आईसीएआई की सेंट्रल कमेटी के मैम्बर पुरुषोत्तम खंडेलवाल उपस्थित थे।

10 की जगह 5 साल में ही बदलने जा रहा है सीए का कोर्स, 2023 से नया संभव

कोरोना में परिजनों को खोने वाले बच्चों की फीस माफ

डॉ. मित्रा ने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में जिन बच्चों ने अपने परिजनों को खोया है उनकी सीए कोर्स की रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह से माफ की गई है। इसका लाभ 31 मार्च 2023 तक दिया जाएगा।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें