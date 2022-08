ICAI Placement: नए सीए को मिलेगी कम से कम 9 लाख रुपए सैलरी

ICAI Placement: New CA will get minimum 9 lakh salary -24 अगस्त से शुरू होगी प्रक्रिया, 9850 सीए ने किया है आवेदन, 98 कंपनियां होंगी शामिल, आईसीआईसीआई बैंक से 700 की डिमांड

अहमदाबाद Published: August 09, 2022

Ahmedabad. द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की ओर से मई 2022 में ली गई सीए फाइनल परीक्षा को उत्तीर्ण कर सीए बनने वाले 12500 विद्यार्थियों में से 9850 विद्यार्थियों ने नौकरी करने का विकल्प चुना है। इन्होंने संस्थान की प्लेसमेंट प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन किया है जिससे उन्हें मिनिमम 9 लाख रुपए सालाना वेतन तो मिलेगा ही। विदेश के लिए 36 लाख और देश में 32 लाख रुपए तक की सैलरी भी मिल सकती है। आईसीएआई की कमेटी फॉर मैम्बर्स इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस के अध्यक्ष रंजीत कुमार अग्रवाल ने बताया कि मई 2022 की परीक्षा देकर सीए बनने वाले नए विद्यार्थियों के लिए 24 अगस्त से देश में 30 से ज्यादा जगहों पर प्लेसमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिसके लिए 9850 नए सीए ने पंजीकरण कराया है। इसमें 98 कंपनियां भाग लेंगी। प्लेसमेंट प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इस समय मिनिमम 9 लाख रुपए सालाना वेतन निर्धारित किया है, जो जनवरी 2022 में हुए प्लेसमेंट की तुलना में सालाना 3 लाख रुपए अधिक है। जनवरी की प्लेसमेंट प्रक्रिया में कंपनियों से 11 हजार सीए की डिमांड थी उसकी जगह सिर्फ 7 हजार सीए ही प्लेसमेंट प्रक्रिया में शामिल हुए थे, उन्हें नौकरी मिली। इसबार 10150 सीए की डिमांड है।

माइनिंग सेक्टर की एक मल्टीनेशनल कंपनी ने विदेश में नौकरी के लिए सर्वाधिक 36 लाख और देश में एक लीकर कंपनी ने 32 लाख रुपए का वेतन ऑफर किया है। सबसे ज्यादा 700 सीए को आईसीआईसीआई की ओर से नौकरी दी जाएगी। गुजरात से 9 कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं जिन्होंने 139 सीए की नौकरी ऑफर की है। गुजरात से करीब 600 नए सीए इस प्लेसमेंट प्रक्रिया में शामिल होंगे। ऐसे विद्यार्थियों के लिए अहमदाबाद में मंगलवार को ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। अग्रवाल ने बताया कि पहले दिन की प्लेसमेंट प्रक्रिया में शामिल होने वाली कंपनियों के लिए मिनिमम वेतन 17 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। कोर्पोरेट से लेकर बैंकिंग, पीएसयू और अर्धसरकारी कंपनी भी प्लेसमेंट प्रक्रिया में भाग ले रही हैं। खुद संस्थान भी कुछ सीए को नौकरी देगा।

