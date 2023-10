ICC cricket world cup 2023: क्रिकेट जगत के दो महारथी सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह पहुंचे

ICC cricket world cup 2023: विश्व कप का उद्घाटन मैच आज। ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने के बाद सचिन तेंदुलकर आज मोदी स्टेडियम में पहला विश्व कप के लिए आ गए हैं।

Brand ambassador Sachin Tendulkar has come to Modi Stadium today for the first World Cup 2023 match

