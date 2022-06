ICSI: आगामी वर्ष 2023 से बदलेगा कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स

ICSI will change course of company secretary from 2023 -नई शिक्षा नीति घोषित होने के चलते हो रहा है बदलाव: देशपांडे, 16 जुलाई से पब्लिक रिव्यू के लिए रखा जाएगा, सितंबर में घोषणा

अहमदाबाद Published: June 25, 2022 10:38:02 pm

Ahmedabad. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) के अध्यक्ष देवेन्द्र देशपांडे ने कहा कि आगामी वर्ष 2023 से कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) के कोर्स में बदलाव होगा। देश में नई शिक्षा नीति घोषित की गई है। उसके तहत विद्यार्थियों को स्किल डेवलपमेंट पर आधारित और अंतरराष्ट्रीय अवसरों को भुनाने का मौका देने के उद्देश्य से कोर्स में बदलाव किया जा रहा है। अहमदाबाद आए संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष देशपांडे ने कहा कि एक साल तक मंथन करने के बाद नया कोर्स तैयार किया गया है। कोर्स में काफी परिवर्तन किया गया है। company secretary के नए कोर्स को लागू करने से पहले उसे 16 जुलाई से पब्लिक रिव्यू के लिए रखा जाएगा। जिसमें जनता से उनके सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी। आने वाले सुझाव और आपत्तियों को ध्यानार्थ लेने के बाद कोलकाता में 1 से 3 सितंबर के दौरान आयोजित होने वाली संस्थान की नेशनल कॉन्फ्रेंस में नए फाइनल कोर्स को घोषित किया जाएगा। नए कोर्स की पहली परीक्षा जून 2023 में जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएस के विद्यार्थियों को स्पेशलिस्ट बनाने के लिए इलेक्टिव पेपर पद्धति भी लागू की जाएगी। देशपांडे अहमदाबाद चैप्टर को वर्ष 2020 के लिए श्रेष्ठ चैप्टर का अवार्ड दिए जाने के चलते चैप्टर की ओर से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे। कार्यक्रम में संस्थान के वेस्टर्न रीजन के अध्यक्ष राजेश तारपरा, सेंट्रल काउंसिल मेम्बर चेतन पटेल, अहमदाबाद चैप्टर अध्यक्ष विवेक वखारिया व कई सीएस उपस्थित रहे।

ICSI: आगामी वर्ष 2023 से बदलेगा कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स

यूजीसी से मांगी प्रेक्टिसिंग प्रोफेसर कैरियर की मंजूरी

देशपांडे ने कहा कि संस्थान ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मांग की है कि दस साल व उससे अधिक समय से कंपनी सेक्रेटरी की प्रेक्टिस करने वाले सीएस को अकादमिक क्षेत्र में प्रेक्टिसिंग प्रोफेसर की कैरियर शुरू करने की मंजूरी दी जाए। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें