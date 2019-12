Ahmedabad News क्यों देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और शेयर बाजार ऊपर?: सुब्रमण्यन

IIMA, India, economy slow down, stock market up, Former CEA Arvind subramanian, आईआईएम-ए में खुला पहला व्यवहार विज्ञान केन्द्र, बोले पहली शोध इसी पर करे केन्द्र, एनएसई की मदद से वित्त, अर्थशास्त्र, विपण में व्यवहार के प्रभाव पर होगी शोध